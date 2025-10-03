Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Getaria

Getariako Keta Babyautok sailkapeneko buruan jarraitu nahi du

Juan Mari Zubiaurre

getaria.

Ostirala, 3 urria 2025, 20:15

Gorengoen Mailako bigarren multzoan lau talde bakarrik ditugu jokatu diren bi jardunaldietan garaipena lortu dutenak, Aloña Mendi eta Keta Babyauto, Idiazabal eta Zumaiako.

Gaur, getariarrek partida berri bat dute etxetik kanpo, eta bide horretan jarraitu nahi dute sailkapeneko buruan mantentzeko asmoarekin.

Arratsaldeko 16:00etan Legazpiko Irene Paredes futbol zelaian jokatuko dute Martin Alguacilen jokalariak Ilintxaren aurka. Etxekoak partida bat irabazi (etxean Lazkaorekin 3-2) eta bestea galdu (Ordizian 2-0) egin dituzte eta Ketak hirugarren garaipena nahi du.

