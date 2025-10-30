Gaur arte luzatu da Udalean aparejadore lanetan jarduteko izen-ematea

GetariaGaur arte luzatu da Udalean aparejadore lanetan jarduteko izen-ematea
J.M. ZUBIAURRE
getaria.
Osteguna, 30 urria 2025, 20:29
Getariako Udalak Arkitektura teknikoko graduatua edo baliokidea duen langile bat kontratatuko du urtebeterako Tokiko erakundeek Gazte Bermean inskribatutako gazteak kontratatzeko laguntzen baitan. Izen-emate epea zabalik mantenduko da gaur arte, urriak 31a.
Ezinbesteko baldintzak honakoak dira; Arkitektura teknikoko graduatua edo baliokidea. Adina: 16-30 urte. Gazteen berme-sistemaren fitxategian inskribatuta egotea. Langabetua eta enplegu-eskatzaile gisa alta emanda. Euskera tituloa C2 (inork ez badu ziurtatzen C1). Lanbideren bitartez eman behar da izena.