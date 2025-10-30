Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Getaria

Gaur arte luzatu da Udalean aparejadore lanetan jarduteko izen-ematea

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Osteguna, 30 urria 2025, 20:29

Comenta

Getariako Udalak Arkitektura teknikoko graduatua edo baliokidea duen langile bat kontratatuko du urtebeterako Tokiko erakundeek Gazte Bermean inskribatutako gazteak kontratatzeko laguntzen baitan. Izen-emate epea zabalik mantenduko da gaur arte, urriak 31a.

Ezinbesteko baldintzak honakoak dira; Arkitektura teknikoko graduatua edo baliokidea. Adina: 16-30 urte. Gazteen berme-sistemaren fitxategian inskribatuta egotea. Langabetua eta enplegu-eskatzaile gisa alta emanda. Euskera tituloa C2 (inork ez badu ziurtatzen C1). Lanbideren bitartez eman behar da izena.

