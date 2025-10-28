Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Getaria

Errigorako eskaerak jasotzeko mahaia jarriko du Artzapek bihar

J. M. Z.

getaria.

Asteartea, 28 urria 2025, 20:00

Comenta

Pasa den astean hasi zen Errigorako udazkeneko kanpaina. Euskarari Puzka lelopean, Nafarroa hegoaldeko produktuz osatutako saskiak jarri dituzte, beste urte batez, salgai. Euskaratik eta euskaraz jarduten dute Errigoran. Izan ere, auzolanari esker, bertako euskalgintzari ekarpen ekonomiko garrantzitsua egitea lortu dute, urtez urte, gisa honetako salmentei esker (saski bakoitzaren %25a). Saskien eskaerak aurrez aurre egin nahi izanez gero, mahaia jarriko du bihar, osteguna, Artzape Euskara Elkarteak herriko plazan. Arratsaldeko 17:30etik 19:30era egongo dira kideak bertan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errigorako eskaerak jasotzeko mahaia jarriko du Artzapek bihar