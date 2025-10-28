Errigorako eskaerak jasotzeko mahaia jarriko du Artzapek bihar

GetariaErrigorako eskaerak jasotzeko mahaia jarriko du Artzapek bihar
J. M. Z.
getaria.
Asteartea, 28 urria 2025, 20:00
Pasa den astean hasi zen Errigorako udazkeneko kanpaina. Euskarari Puzka lelopean, Nafarroa hegoaldeko produktuz osatutako saskiak jarri dituzte, beste urte batez, salgai. Euskaratik eta euskaraz jarduten dute Errigoran. Izan ere, auzolanari esker, bertako euskalgintzari ekarpen ekonomiko garrantzitsua egitea lortu dute, urtez urte, gisa honetako salmentei esker (saski bakoitzaren %25a). Saskien eskaerak aurrez aurre egin nahi izanez gero, mahaia jarriko du bihar, osteguna, Artzape Euskara Elkarteak herriko plazan. Arratsaldeko 17:30etik 19:30era egongo dira kideak bertan.