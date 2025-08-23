Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
UKUEko Zarauzko egoitzan egingo da ElkarEKIN Lanean programa.

Getaria

ElkarEKIN Lanean programaren hiru ibilbideen izen-ematea zabalik

Emakumeak Industrian, Zaindu Urola Kosta eta Urola Kosta Sukaldatzen dira hiru ibilbideak

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Getaria

Larunbata, 23 abuztua 2025, 21:03

Gipuzkoako Foru Aldundiko ElkarEKIN Lanean estrategiak pertsonen laneratzea sustatzea du helburu. ElkarEKIN Lanean programaren baitan pertsonen laneratzeko prozesuan hainbat prestakuntza edota ibilbide jarriko dira martxan.

Baldintza izango da langabezia egoeran egotea eta ibilbidea amaitzean lanerako eskuragarritasuna eta aukera izatea.

Emakumeak Industrian, Zaindu Urola Kosta eta Urola Kosta Sukaldatzen: laneratzea sustatzeko 3 ibilbideren izen-ematea zabalik dago, eta urriaren 3a izango da azken eguna. Izena emateko interesa dutenek hainbat aukera izango dituzte: zuzenean eman dezakete izena, mezu elektroniko bat bidalita (lanpoltsa@urolakosta.eus), telefonoz deituta (943890808), edo Urola Kosta Lan Poltsako datu-basean sartuta, bere profileko prestakuntza atalean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ElkarEKIN Lanean programaren hiru ibilbideen izen-ematea zabalik

ElkarEKIN Lanean programaren hiru ibilbideen izen-ematea zabalik