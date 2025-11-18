ELAN-Euskadik zineforum saioa antolatu du biharko Zarautz Jauregian

GetariaELAN-Euskadik zineforum saioa antolatu du biharko Zarautz Jauregian
Juan Mari Zubiaurre
getaria.
Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:09
ELAN-Euskadi GGKE (ONGD)ko kideak 30. jardunaldiak antolatu dituzte. Aurtengo edizioan zine-forum emanaldi bat eta ondorengo solasaldia prestatu dituzte. Bihar osteguna, azaroak 20, arratsaldeko 19:00etan Zarautz Jauregian egingo dute.
Botako duten filmak 51 minutuko iraupena izango du eta gazteleraz izango da. Bere izenburua, 'Tekuanak, uraren xinka gordetzaileak' izango da eta bertan, Xinka kultura indigenaren talde batek Guatemalako ekialdekouraren egoera aztertzen du. Proiek-zioa maitzen denean, bertaratuak solasaldi batean parte hartu ahal izango dute gaiaren inguruan.