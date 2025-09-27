EAJ-PNVk aldaketak proposatu ditu Getariako aparkaleku-plazen banaketa bidezkoagoa bermatzeko

GetariaEAJ-PNVk aldaketak proposatu ditu Getariako aparkaleku-plazen banaketa bidezkoagoa bermatzeko
Talde jeltzaleak irailaren 16ko Batzorde Informatzailean hainbat zuzenketa aurkeztu ditu
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Larunbata, 27 iraila 2025, 20:17
EAJ-PNVk udal aparkalekuen ordenantza aldatzea proposatu du, gizarte-justizia handiagoa bermatzeko. Aurkeztutako zuzenketen helburua arauaren izaera soziala sendotzea, aukera berdintasuna bermatzea eta getariarren benetako beharrei modu bidezko eta ekitatiboan erantzutea da. Izan ere, udalerri honetan garaje pribatuak oso urriak dira eta merkatuko prezio altuek familia askori plaza bat eskuratzea zailtzen diete.
Horren aurrean, talde jeltzaleak beharrezkotzat jo du ordenantza gaur egungo errealitate sozial eta ekonomikora egokitzea.
Jeltzaleen ustez, Gobernuak aurkeztutako lehentasun-ordena ez dator bat Getariako benetako behar sozialekin. Horregatik, EAJ-PNVk hurre
1. Getarian bizi eta premia bereziak dituzten pertsonak.
2. Getarian bizi eta baliabide ekonomiko mugatuak dituzten pertsonak. Horrelakotzat joko dira urteko diru-sarrerak indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) hirukoitza gainditzen ez duten bizikidetza-unitateak, salbuespenezko kasuak udaleko gizarte-zerbitzuen txosten bidez baloratuta.
3. Getarian bizi diren eta jabetzan garaje-plazarik ez duten pertsonak.
4. Getariako gainerako bizilagunak.
5. Udalerrian jarduera ekonomiko baten titularrak.
6. Aurreko ataletan sartzen ez diren Getariako etxebizitza-jabeak.
«Gure ustez, hurrenkera honek modu bidezkoagoan islatzen du gure herriaren errealitatea. Lehenik eta behin, behar handiena dutenak izan behar dira kontuan, eta ondoren gainerako kolektiboak», adierazi dute EAJ-PNVtik.
Lehentasunez gain, udal taldeak ohartarazi du Gobernuak aurkeztutako testuak hutsune tekniko garrantzitsuak dituela. Ordenantzak plaza bakoitzaren hasierako prezioa 17.746,73 euro gehi BEZ finkatzen zuen, eta prezioa automatikoki KPIaren arabera eguneratzea aurreikusten zuen. Jeltzaleek gogorarazi dutenez, formula horrek zuzenean urratzen du Ekonomiaren Desinterakzioari buruzko 2/2015 Legea, zeinak espresuki debekatzen baitu administrazio publikoek prezioak indize orokorretara, hala nola KPIra, lotzea.
Horren aurrean, EAJ-PNVk proposatzen du: Plazen salmentarako prezio zehatz eta bakarra ezartzea, salbuespenez soilik berrikusi daitekeena (adibidez, esleipenetik hamabi hilabete baino gehiago igaro eta aparkalekua martxan jarri ez bada) eta alokairua edo lagapena arautzea, urtean behin berrikus daitekeena, baina beti osoko bilkuraren onespenarekin eta txosten tekniko-ekonomiko baten bidez.
«Gure helburua argia da: udal aparkalekuak berdintasun eta elkartasun irizpideen arabera kudeatzea, pertsona eta familien benetako beharrei erantzunez. Horregatik, Gobernuak onartu zituen proposamen eraikitzaileak egin ditugu», amaitu dute.
