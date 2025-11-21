Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EAJ-PNV Getariak Zuzendaritza Batzordea berritu du datozen bi urteetarako. AMAXKAR

Getaria

EAJ-PNV Getariak Zuzendaritza Batzordea berritu du bere proiektu politikoa sendotzeko

Aitor Urresti izango da presidente berria aho batez hautatua

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Ostirala, 21 azaroa 2025, 20:20

EAJ-PNV Getariak Zuzendaritza Batzordea berritu du datozen bi urteetarako, joan den urriaren 29an Batzokian egindako batzarrean. Parte hartze eta konpromiso giroan, antolatzaileek Aitor Urresti aukeratu zuten tokiko organoko lehendakari.

Harekin batera, Maite Lopez diruzaina izango da eta Amagoia Ezenarro idazkaria. Karmele Azkuek, Itziar Etxartek, Iñaki Solozabalek eta Ioritz Ezenarrok osatuko dute taldea, eta zuzendaritza berrituko kide aktiboak izango dira.

Jeltzaleek azpimarratu dute batzar berri honek jarraipena eta berrikuntza uztartzen dituela eta aldi honi Getarian talde jeltzalearen presentzia eta lana indartzeko, herritarrekin harremana estutzeko eta proiektu politiko egonkor, hurbil eta herriaren ongizatearekin konprometitua bultzatzen jarraitzeko helburuarekin ekingo diotela.

EAJ-PNV Getariak eskerrak eman ditu zuzendaritza berriak egindako lanagatik eta arreta espazio politiko egonkorra, irekia eta prestatua eraikitzen jarraitzean jarri du, datozen urteetako erronkei aurre egiteko.

