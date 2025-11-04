EAJ-PNV Getariak Iturzaeta eskolako fatxada bigaitzea eta udalerrirako beste 21 proiektu estrategiko proposatu ditu

GetariaEAJ-PNV Getariak Iturzaeta eskolako fatxada bigaitzea eta udalerrirako beste 21 proiektu estrategiko proposatu ditu
Talde jeltzaleak 1.065.000 eurotan baloratuta dagoen ekimen sorta aurkeztu du 2026ko aurrekontuan
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Asteartea, 4 azaroa 2025, 20:29
EAJ-PNV Getariako udal taldeak 22 proposamen zehatz aurkeztu ditu 2026ko Udal Aurrekontuetan sartzeko, 1.065.000 euroko balio globalarekin.
Jarduera horiek analisi ekonomiko errealista eta bideragarritasun teknikoan oinarrituta daude, eta herritarren eguneroko bizitza hobetzeko, zerbitzuak modernizatzeko eta udalerriaren nortasun kulturala indartzeko diseinatuta daude.
Eremu ezberdinetan
Neurri-sortak funtsezko hainbat eremutako jarduerak lehenesten ditu. Hezkuntza eta segurtasuna: Iturzaeta eskola publikoaren fatxada zaharberritzea (150.000 euro), eraikinaren egiturazko segurtasuna eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko.
Espazio publikoa eta mugikortasuna: Santanape pasealekuaren aurreproiektua (25.000 euro) eta hiri-mugikortasunaren ebaluazio integrala (35.000 euro), aparkalekuen eta trafikoaren sistema berrikusteko.
Zerbitzuak eta hiri-garbiketa: bi komun automatikoki garbigarri jartzea Aldamarren eta Askizun (140.000 euro).
Irisgarritasuna eta gizarte-kohesioa: San Prudentzio–Loidi oinezkoen pasabidea (25.000 euro) eta Bistaona eta Malkorbe hondartzaren arteko igogailuaren aurreproiektua (40.000 euro).
Kultura eta ondarea
Kultura eta ondarearen arloan, talde jeltzaleak honako hau proposatzen du Kofradia Zaharraren etorkizunari buruzko prozesu parte-hartzailea (30.000 euro).
Hobekuntzak Kultur Etxean eta Musika Etxean (60.000 euro). 'Elkano 500 – 1526–2026' programari bultzada ematea (50.000 euro). Era berean, EAJk proposatzen du San Salbador jaiak indartzea (15.000 euro), Askizuko aterpetxea egokitzea (70.000 euro), bertako surfa hobetzea (60.000 euro) eta Potzuaga eta Lehendakari Agirre plazako haur-parkeak berritzea (60.000 euro).
Bestelako priektuak
Honako proiektu hauek ere sartzen dira; Sahatsaga eta Lehendakari Agirre plazako haur-parkeak berritzea (60.000 euro). Garraio publikoa hobetzea, erdigunea eta auzoak lotuko dituen autobus baten bidez (5.000 euro).
Arraun Klubaren 50. urteurrena ospatzea (20.000 euro) eta eskola inguruko bizikleta aparkalekuak hobetzea (2.000 euro).Udal taldeak proposamen berria egin du: herriko merkataritza bultzatzeko laguntzak (20.000 euro), tokiko jarduera ekonomikoa sustatzeko.
Proposamen bideragarriak
EAJ-PNV Getariatik azpimarratu dute proposamen guztiak bideragarriak, neurgarriak eta epe laburrean gauzagarriak direla.
«Proiektu baliagarriak dira, pertsonen bizitzan benetako eragina izango dutenak, eta Udalak 2026an martxan jar ditzakeenak. Zorroztasun teknikoarekin diseinatu dira, Getariaren lehentasunak kontuan hartuta», adierazi dute udal taldetik.
Jardueren multzoak hezkuntza, mugikortasun jasangarria, irisgarritasuna, kultura eta tokiko merkataritza indartzea du helburu, garapen-eredu orekatu bat bultzatuz.
«Oposizioan egon arren, erantzukizunez dihardugu lanean, herriarentzako baliagarriak diren proposamenak aurkezteko. Getariak plangintza eta lankidetza behar ditu, eta proposamen sorta hau norabide horretan doa», gaineratu dute EAJ-PNV Getariatik.
1.065.000 euro
EAJ-PNV Getariak kudeaketa arduratsua, gardena eta herritarren ongizatera bideratu baten alde bere konpromisoa berresten du. Guztira 1.065.000 euro eta 22 proposamenekin, taldeak hezkuntzaren, kulturaren, irisgarritasunaren, jasangarritasunaren eta tokiko merkataritzaren aldeko apustua egiten du, proiektuak 2026an gauzatu ahal izatea bermatuz eta epe luzerako inbertsioak planifikatuz.