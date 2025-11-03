Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Festetako egitaraua.

Getaria

Datorren asteburuan Askizun San Martin jaiak ospatuko dituzte ostiraletik asteartera

Askizuko San Martin Elkarteak antolatuta, lau eguneko egitaraua aurkeztu dute

J.M. ZUBIAURRE

GETARIA.

Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:59

Comenta

Datorren astean, azaroak 11, San Martin eguna izango da eta urteroko legez, Askizuko San Martin Elkarteak festa egitaraua prestatu du. Lau egunetako egitarauak honako ekintzak aurkezten ditu.

Azaroak 7. ostirala, 21:30ean Mus Txapelketa. Azaroak 8, larunbata, 21:00etan auzo-afaria eta ondoren erromeria Izer eta Alabier bikotearekin. Azaroak 9, igandea, 11:30ean haurrentzako Iamago magia ikuskizuna. Jarraian, Herri Kirolak; aizkoran Eneko Saralegi eta harri-jasotzen Lierni Osa eta Udane Ostolaza. Enbilen Pepitak trikitilari eta panderojoleek girotuko dute goiza.

Azaroak 11, asteartea, 10:00etan Goiz Eresia Gazte Alaiak txistulariekin eta 11:00etan Meza Nagusia. Ondoren, txakolin dastaketa eta Elkartearen zozketa.

