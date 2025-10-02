Cristóbal Balenciagari Buruzko Nazioarteko II. Biltzarra ospatzen ari da

GetariaCristóbal Balenciagari Buruzko Nazioarteko II. Biltzarra ospatzen ari da
Gaia modistaren figura eta legatua izango da eta bi egunetara mugatzen da
J.M. ZUBIAURRE
GETARIA.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:14
Cristóbal Balenciaga Fundazioak, Cristóbal Balenciagari eta haren lanari buruzko ikerketa sustatzeko, helburu nagusi duen aldetik, jostunari buruzko Nazioarteko Biltzarraren bigarren edizioa burutzen ari da bi egunetan Museoan bertan, atzo eta gaur.
Nazioarteko proiekzioa duen kongresu akademiko honek ikerlan eta proposamen berritzaileak eta kalitatezkoak azaltzeko plataforma bat izan nahi du. Gaia modistaren figura eta legatua izango da, haren alderdi guztietan (pertsonala, enpresakoa, sortzailea, teknikoa, etab.). Orobat, tokia izango dute Balenciagaren testuinguru biografikoa, kulturala eta lanekoa aztertuko dituzten ikerketek ere.