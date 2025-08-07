Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Moilako saioaren amaieran honela geratu ziren bikoteak herritarren txalo zaparrada jasotzen zuten bitartean. ARGAZKIAK AMAXKAR

Getaria

Brasilgo inauterien dantza eta musika Salbatoretan

Konpartsako partaideak eta baita ikusleak gorputza mugitu zuten gau magiko batean

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27

Salbatore Egunari amaiera ezin hobea emateko, asteazken gauak Brasilgo inauterien kolore, doinu eta dantzak herriko kaleetan izan ziren Getariako konpartsaren eskutik.

60 bikotek osatzen zuten konpartsa eta Ane Lazkanoren koreografiarekin lehenbizi moilan eta ondoren herriko frontoian dantzatu zuten, tartean kale Nagusia girotzen zuten bitartean. Frontoiko emanldian berriro argindarrarekin arazoren bat izan zuten baina zorionez oraingoan epe laburrean bere normaltasuna itzuli eta dena primeran amaitu ahal izan zuten. Emanaldian lagun izan dituzten hainbat pertsoan ere gogoan izan zituztren bukaeran.

Gaurko jaiak

Gaur abuztuak 8, ostirala Salbatore hirugarrenaospatzen da. Goizean goiz hasita: Eusko Labeldun Txahala erretzen hastea, plazan. Arratsaldean pintxoak jan ahal izango dira. 10:00 Bizi jolas, euskal jolasak eta tailerrak frotoian eta plazan. 12:30 Bertso-saioa, Harritarten; Maialen Lujanbio, Alaia Martin, Igor Elortza eta Jon Maia. Maite Berriozabal gai-jartzaile lanetan. 13:30 Goitibeheren erakustaldia, plazan. 17:00 XVI. Goitibehera jaitsiera. Jarraian Amaitzean, Goitibehern sari banaketa, Merkeko plazan. 18:00 Eusko label txahal haragi pintxoak dastatzeko aukera, plazan. 19:00 Los Tenampas mariatxien kontzertua, frontoian. 21:00 Herri afaria, txosnetan, Euskal Parrillaren eskutik. Jarrai4n Mozorro gaua eta 'Mojito's night'. Gaia: euskal pertsonaia famatuak. Afariaren ostean Itzal erromeria, txosnetan. 22:00 Disko Arima, plazan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Brasilgo inauterien dantza eta musika Salbatoretan

Brasilgo inauterien dantza eta musika Salbatoretan