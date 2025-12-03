Balenciaga Museoak 26ko goi mailako ikastaroak eskainiko ditu

GetariaBalenciaga Museoak 26ko goi mailako ikastaroak eskainiko ditu
Jantzigintzako joskintzako teknikak, fantasiazko joskintza eta brodatua aurki daitezke programaren baitan
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:28
Museoa duela urte batzuk sustatzen ari den goi mailako joskintzako ikastaroen programak modaren egungo testuingurura moldatutako Cristóbal Balenciagaren balioak eta bereziki teknikak zabaldu nahi ditu.
Formakuntza intentsibo praktikoak, gaitasun handiko profesionalen eskutik, museoan bertan egiten dira, eta Balenciagaren unibertsoan erabat murgiltzeko aukera ematen diete parte-hartzaileei. Eta, era berean, tresna digitalek online-prestakuntzarako eskaintzen dituzten formula berriak.
Programak hiru ibilbide planteatzen ditu: jantzigintzako joskintza teknikak, fantasiazko joskintza eta brodatua. Eta maila desberdinak, proposatutako gaitasun teknikoak pixkanaka eskuratzeko aukera izateko. Guztira, ia 260 bat orduko dedikazioarekin.
Abenduko zubia
Abenduaren 6tik 8ra bitartean, asteburu honetan, Cristóbal Balenciaga Museoak bere ordutegia zabaldu eta bere ateak egunero irekiko ditu 11:30etik 17:00etara. Plaza mugatuko bisita gidatuak antolatu ditu larunbatean eta igandean (informazioa, 943 00 88 40 zenbakian).