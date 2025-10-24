Bake-Epaile titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia

GetariaBake-Epaile titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia
Hamabost egunetan interesdunek izena eman ahal izango dute
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Ostirala, 24 urria 2025, 20:59
Asteazken honetan argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Getariako Bake-Epaile titularra eta ordezkoa hauta-tzeko deialdia. Ostegunetik aurrera, eta 15 egunez, interesdunek izena eman ahal izango dute aurrez aurre udal bulegoetan edo telematikoki udal egoitza elektronikoaren bitartez. Bake Epaile kargua lau urterako da eta legez ezarritako sistema eta kopuruekin ordainduko zaie.
Osoko bilkura
Datorren asteartean, urriak 28, 19.00etan ez ohiko osoko bilkura egingo da udaletxeko batzar aretoan. Landuko den gai bakarra Balentziagako plan berezia izango da.