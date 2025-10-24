Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bake epaitegiko egoitza. AMAXKAR

Getaria

Bake-Epaile titularra eta ordezkoa hautatzeko deialdia

Hamabost egunetan interesdunek izena eman ahal izango dute

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Ostirala, 24 urria 2025, 20:59

Comenta

Asteazken honetan argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Getariako Bake-Epaile titularra eta ordezkoa hauta-tzeko deialdia. Ostegunetik aurrera, eta 15 egunez, interesdunek izena eman ahal izango dute aurrez aurre udal bulegoetan edo telematikoki udal egoitza elektronikoaren bitartez. Bake Epaile kargua lau urterako da eta legez ezarritako sistema eta kopuruekin ordainduko zaie.

Osoko bilkura

Datorren asteartean, urriak 28, 19.00etan ez ohiko osoko bilkura egingo da udaletxeko batzar aretoan. Landuko den gai bakarra Balentziagako plan berezia izango da.

