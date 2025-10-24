Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Getaria

Alkate Txiki egunaren bigarren jardunaldia gaur ospatuko da

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Ostirala, 24 urria 2025, 20:59

Comenta

Tonpe Guraso Elkarteak eta Lagunak antolatuta atzo ekin zitzaion Alkate Txikiaren egitarauari. Bi eguneko jarduera honetan, atzo Aginte-Makila hartu ostean, udalbatza egin zuten udaletxeko pleno aretoan eta Menditxoko haur parkea inauguratu zuten.

Gaur, 17:00etatik 19:00etara kulki jolasak antolatu dira herriko frontoian (euria egingo balu, kiroldegira mugituko dira). Suziria bota ondoren, buruhandiak aterako dira Pepita Enbil musika eskolako trikitilariekin batera. 20:00etan, afaria egingo da Berdura plazan. Azkenik, 21:00etatik 23:00etara, DJ Ostoren saioak emango dio ekitaldiari amaiera girotua.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alkate Txiki egunaren bigarren jardunaldia gaur ospatuko da