Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hirigintza-plangintzan aurrera egiteko diru-laguntza izango da.

Getaria

Aldundiak dirulaguntza emango dio Getariari udal hirigintza-plangintzan aurrera egiteko

7.000 biztanletik beherako 12 udalerriei emango zaie; Getariari, zehazki, 30.000 euro

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Ostirala, 3 urria 2025, 20:15

Comenta

Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako departamentuak dirulaguntzak emango dizkie aurten 7.000 biztanletik beherako udalerriei zuzendutako hirigintza-plangintzan aurrera egiteko laguntzak eskatu dituzten hamabi udalerriei, Getaria barne.

Azahara Domínguez diputatua herri horietako alkateekin bildu da, eta aurkeztutako eskaera guztiak aintzat hartu ahal izango direla jakinarazi die. Gainera, Foru Aldundian egin den topaketan, bere departamentuak udalerri txikiekin duen konpromisoa berretsi du. Izan ere, udal txikiei eskua luzatu die hirigintzaren arloko lankidetzaren bidean sakontzeko.

Diputatuak azaldu duenez, dirulaguntza lerro honek udalerri horiek beren gain hartu behar duten hirigintza-dokumentua idazteko gastuen zati bat estaltzen du eta Getariak 30.000 euro jasoko ditu.

«Hirigintza etorkizuneko Gipuzkoa diseinatzeko dugun tresna da, eta horretarako funtsezkoa da udal txikienen ondoan egon eta ekonomikoki laguntzea, ez bakarrik datozen erronkei aurre egin diezaieten, baizik eta beren bizilagunen bizi kalitatea hobetzen jarraitu ahal izan dezaten, biztanleek herri horietan beren bizitzak gara ditzaten beharrezkoak diren zerbitzuak eta azpiegiturak emanez. Azken batean, udalerri horien biziraupena bermatzeaz ari», adierazi du Azahara Dominguezek.

Era berean, diputatuak azpimarratu du dirulaguntza oso garrantzitsua dela, «udalerri txikienek, eta, beraz, ekonomikoki mugatuenek, hiri-plangintzan egin beharreko aldaketei aurre egin ahal izateko aukera ematen baitu, tokiko erronkei eusteko aukera emanez, hala nola jasangarritasunari, hiri-berroneratzeari edo klima-aldaketari, besteak beste».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aldundiak dirulaguntza emango dio Getariari udal hirigintza-plangintzan aurrera egiteko

Aldundiak dirulaguntza emango dio Getariari udal hirigintza-plangintzan aurrera egiteko