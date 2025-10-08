Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Getaria

Adin Bizi programarako izen-ematea zabaldu dute

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Asteazkena, 8 urria 2025, 20:25

Comenta

Zabalik dago 65 urtetik gorako getariarrei eskainitako Adin Bizi programaren izen-ematea. Egitasmo honek, helduen mugikortasuna eta memoria lantzea, dinamizatzea eta sozializazioa sustatzea du helburu. Saioak, astelehen eta asteazken goizetan egingo dira.

Hainbat ekintza eskaintzen ditu: irteerak, mantentze-gimnasia, luzaketak, arnasaren lanketa, musika, zoru pelbikoa indartzeko ariketak, memoria ariketak, jolasak, sukaldaritza eta ariketa fisikoa, besteak beste. Getariako Udalak sustatuta.

Izen-emateak 5 euroko kostua izango du eta kiroldegi bertan tramitatu beharko da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adin Bizi programarako izen-ematea zabaldu dute