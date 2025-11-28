Gari zuzenean entzuteko aukera gaur gauean Aian

Costa UrolaGari zuzenean entzuteko aukera gaur gauean Aian
Musikariaren ibilbidearen 30 urte betetzen diren honetan, gaueko 22:00etatik aurrera probalekuan abestuko du
Antxon Etxeberria
AIA.
Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:46
Aurten 30 urte beteko dira Gari musikalariak bakarkako ibilbidea hasi zuenetik. Hertzainaken garaiaren ondoren, Garik bere lehen abestietan alderdi intimo eta pertsonalago bat esploratu nahi izan zuen. Desio horren ondorioz argitaratu zuen bere lehen diskoa, obra ikaragarria, nahiz eta, agian, garai hartako gehiegikerien ondorioz, ezin izan zuen zuzenean merezi bezala defendatu. Hainbat urtetako gorabeheren ondoren, Garik egonkortasun aro bat bizi du orain, bere musikan eta kontzertuen indarrean islatzen dena.
Gainera, bere aurkezpenetik 30 urte betetzen direnean, Garik bere lehen bakarkako lanaren binilozko edizio bat aurkezten du. Edizio mugatua eta oso berezia da.
Gaur, gaueko 22:00etatik aurrera Aiako probalekuan zuzenean entzuteko aukera izango dugu Gari. Oraindik sarrerak geratzen dira, 12 eurotan aurrez eta takilan 15ean.