Joxe Mari Gorritiberea, 'Gorriti', en uno de sus espectáculos con uno de sus gallos en Irura en 2010. Núñez

Fallece 'Gorriti', el hombre que animó con sus animales las fiestas de todos los rincones de Gipuzkoa

El espectáculo 'Gorriti eta bere animaliak' reunió durante décadas a miles de niños que se divertían con sus gallos, ponis o vaquillas

A. A.

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Gipuzkoa ha perdido a uno de sus mayores dinamizadores de fiestas y a un fijo en las agendas de espectáculos de municipios y barrios del territorio durante décadas. Joxe Mari Gorritiberea, 'Gorriti', falleció este pasado miércoles a los 85 años de edad. Conocido en todo el territorio y también en buena parte de Euskadi y Navarra, 'Gorriti' recorrió durante años las plazas de muchas localidades con su espectáculo 'Gorriti eta bere animaliak'.

Los niños de cada barrio o municipio llenaban las plazas cada vez que 'Gorriti' acudía con sus ponis, gallos, lechones y vaquillas, en una función que pese a casi ser conocida de memoria por todos los asistentes, nunca defraudaba y se convertía en centro de atención de las fiestas.

Con sus gallos domésticados, a los que hacía cantar en su brazo y trazaba un relato con ellos; los lechones que soltaba en las plazas para que fueran 'capturados' por los niños; los ponis sobre los que paseaban los más pequeños; y las vaquillas que daban algún que otro susto a más de un adolescente; 'Gorriti' recorrió miles de kilómetros semana tras semana.

Bienestar animal

Las cada vez mayores restricciones en línea con las normas de bienestar animal hicieron que desde hace aproximadamente una década las funciones de 'Gorriti' fueran siendo cada vez menos habituales en las plazas del territorio por las decisiones de los consisitorios de no programarlas.

Incluso en 2016 una denuncia de Equo que recibió el respaldo de unas 60.000 personas en internet fue elevada ante la Diputación de Gipuzkoa para que se dejaran de programar estos espectáculos en los que explicaban que en esa función se daban «peleas de gallos» y que en la suelta de vaquillas el Comité de los Derechos del Niño de la ONU «realizó un informe en el que se mostraba partidario de la prohibición de participación de menores en los festejos taurinos».

'Gorriti' siempre defendió que en sus funciones «no había pelea de gallos. Nunca se toca un gallo con el otro, así que no hay agresividad». Y añadía que «los niños se lo han pasado en grande durante 40 años y no ha habido ningún problema».

