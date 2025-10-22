Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

BERTAN MERKATARI ELKARTEA

Azpeitia

Uxue Martinek 'Preziyo juxtue'

Asteazkena, 22 urria 2025, 20:10

Uxue Martinek irabazi du Bertan merkatari elkartearen 'Preziyo Juxtue' lehiaketa. Bera izan da Nafarroako Rural Kutxaren bulegoan ikusgai egongo den erakusleihoko produktu sortaren preziora gehien gerturatu dena. Prezio zehatza 3.350,26 euro zen, eta Martinek 3.350,1 euroan baloratu zituen horiek. Zentimo gutxi batzuen aldea izan da, beraz. Uxue Martinek Farmazabal parafarmazian egindako erosketa baten trukean eskuratutako txartela baliatu du prezioa proposatzeko.

