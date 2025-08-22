Ugaitz Kerejetaren memoriala jokatu da gaur goizean Garmendipe zelaian

AzpeitiaUgaitz Kerejetaren memoriala jokatu da gaur goizean Garmendipe zelaian
S.U.
azpeitia.
Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:44
Ugaitz Kerejeta Urkizu zenaren bosgarren memoriala izango da gaur. Lagun Onakeko gizonezkoen lehen taldea Real Sociedad C-ren aurka neurtuko da, goizeko 11:00etatik aurrera, Garmendipe futbol zelaian.
Zelaira gerturatu eta lagunarteko neurketan taldeari babesa emateko aukera paregabea dela adierazi dute klubetik.
