Tropiezo del Lagun Onak femenino en Garmendipe ante el Goierri Gorri (0-1)

Fin de semana gris para los equipos del Lagun Onak. El conjunto femenino, que jugaba en casa, no pudo sumar ante el Goierri Gorri ... y cayó por la mínima (0-1) en Garmendipe, mientras que el equipo masculino perdió 3-0 frente al Deusto en Bilbao.

En Azpeitia, las jugadoras del Lagun Onak se vieron superadas por un rival más intenso, especialmente en la primera mitad. El único gol del partido llegó en el minuto 7, tras una falta que las visitantes aprovecharon con un buen remate dentro del área. A partir de ahí, al Lagun le costó asentarse en el juego: el equipo no logró dar continuidad a las posesiones ni encontrar claridad en los metros finales.

Durante la segunda parte, las locales intentaron reaccionar y se hicieron con algo más de control del balón, pero la precipitación y la falta de acierto impidieron el empate. En los últimos diez minutos, el Lagun lo intentó con más corazón que cabeza, pero el marcador ya no se movió. Partido discreto en líneas generales y puntos que vuelan de Garmendipe.

El equipo de Azpeitia ocupa la undécima posición. La próxima jornada jugarán en el campo del Irauli Bosteko, decimocuartas,

Tampoco acompañó la suerte al conjunto masculino, que cayó por 3-0 en su visita al campo del Deusto. El equipo de Ribera encajó el primer tanto en el minuto 4, un golpe que descolocó por completo al Lagun. Los locales impusieron su ritmo y ampliaron la ventaja en el 26, aprovechando un despiste defensivo tras un saque de banda.

En la segunda mitad, los azpeitiarras mejoraron con los cambios, tuvieron más balón y mostraron una mejor actitud, pero sin acierto de cara a portería. El Deusto fue superior y se llevó una victoria merecida. «Ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos. Hay que resetear y pensar ya en el Zarautz», resumían desde el vestuario del Lagun Onak al término del encuentro.

Los de Ribera son décimos. Disputarán el próximo encuentro en casa, contra el Zarautz, el sábado, a las 17.00 horas.