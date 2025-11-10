Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
E.A.

Azpeitia

Trikiti eta irrintzi doinuekin, agur Errebaleko festei

Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:35

San Martin festetan murgilduta izan dira asteburuan Bustintzuriko Errebalean. Jaiak eta kalea biziberritzeko asmoz, hiru eguneko jaiak izan dituzte bertan. Ostiralean, haurrentzako jolasak izan zituzten. Zapatuan ere, jolasez gain, UKH03 txarangak jai giroa ipini zuen kalean eta igandean borobildu zuten egitaraua irrintzi txapelketarekin, trikitiarekin eta eta ondoren egindako bazkariarekin. 50 lagun inguru bildu ziren.

