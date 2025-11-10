Trikiti eta irrintzi doinuekin, agur Errebaleko festei

AzpeitiaTrikiti eta irrintzi doinuekin, agur Errebaleko festei
Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:35
San Martin festetan murgilduta izan dira asteburuan Bustintzuriko Errebalean. Jaiak eta kalea biziberritzeko asmoz, hiru eguneko jaiak izan dituzte bertan. Ostiralean, haurrentzako jolasak izan zituzten. Zapatuan ere, jolasez gain, UKH03 txarangak jai giroa ipini zuen kalean eta igandean borobildu zuten egitaraua irrintzi txapelketarekin, trikitiarekin eta eta ondoren egindako bazkariarekin. 50 lagun inguru bildu ziren.