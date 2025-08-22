Tres trenes de vapor en circulación este fin de semana

S.U. azpeitia. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. El tren de vapor tendrá el siguiente horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao: hoy, sábado, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y mañana, domingo, a las 12.00 horas.

Asimismo, durante este mes la oferta veraniega del museo se completa con dos salidas diarias de trenes históricos diésel de martes a viernes, laborables. Las horas de salida desde el Museo de Azpeitia hacia Lasao son a las 12.00 y 17.30 horas.

Por otro lado, también se puede visitar el Museo Vasco del Ferrocarril, donde se expone una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. La instalación ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.

El horario de apertura del Museo es, de martes a sábado, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos de 10.30 a 14.00.