Un total de 57 vehículos tomarán la salida este sábado en la IV Clásica de Otoño

La Escudería Lagun-Artea y la Escudería Urraki celebrarán este sábado la cuarta edición de la Clásica de Otoño de Azpeitia, un rallye de regularidad ... destinado a vehículos con más de 25 años. Cerca de 60 equipos afrontarán un recorrido que atravesará carreteras de Gipuzkoa, Nafarroa y Araba. La representación local será especialmente numerosa, con 24 equipos de Azpeitia y uno de Azkoitia.

A partir de las 11.00 , los 57 participantes iniciarán desde Azpeitia un itinerario de 258 kilómetros. El primer tramo será el de Gorla, con casi 17 km de longitud, seguido por Angiozar, de 13 km. La tercera especial llevará a los equipos hasta Aramaio, finalizando en Landa, donde dispondrán de una pausa de 25 minutos. Después afrontarán el tramo de Egino, de 30 km, para concluir la sección matinal en Etxarri Aranaz, donde está prevista la parada para comer.

La actividad vespertina arrancará con el tramo de Astiz, el más largo de la jornada, con 36,40 km que desembocan en Lekunberri. A continuación se disputarán los tramos de Uitzi (11,30 km) y Berastegi (21,50 km). El recorrido terminará con el tramo de Bidania, el más extenso del rallye, con 40,80 km. Tras completarlo, los vehículos regresarán a la Plaza de los Juzgados hacia las 19:25.

La lucha por la txapela promete ser especialmente reñida este año. Manu Vidaurreta y Pablo Llano, vencedores de la pasada edición, partirán con el número 1 al volante de su BMW 323ti. Intentarán arrebatarles el triunfo Julen Esnaola e Ilargi Uribe, segundos el año pasado, que competirán con un Seat 124 2000 de 1979. También figuran entre los aspirantes Jorge del Cid y David Carrero, recientes terceros en el Rallye de Azpeitia de Clásicos, con su Peugeot 309 GTI 16V.

Otros equipos con opciones destacadas son Iñaki Alberdi e Izar Aranguren (Nissan 200sx), Iokin Agirre y Jon Sorozabal con un BMW M325i de 1985, y los siempre competitivos Ion y Jon Araneta, tío y sobrino, que participarán con su Mercedes 190E de 1987.

Entre los vehículos más antiguos de esta edición destacan el Alpine A110 de 1970 de Jagoba Agirre e Ibon Juaristi, y el Porsche 911T de 1970 pilotado por Joxean y Arantzazu Araneta.