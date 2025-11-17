Un total de 19 personas han sido homenajeadas por donar sangre

La delegación de donantes de sangre de Azpeitia celebró el pasado sábado uno de sus actos más emotivos. Un total de 19 vecinos y ... vecinas fueron homenajeados por haber alcanzado cifras destacadas de donaciones. Aunque no todos pudieron acudir a la reunión, fueron reconocidos tanto por la asociación de donantes como por el ayuntamiento en una cita que quiso poner en valor un gesto que, con discreción, contribuye a salvar vidas.

Entre las personas distinguidas se encontraban Dulce Baltasar, Ander Beobide, Jose Maria Goenaga, Enekoitz Kerejeta, Itziar Zulaika, Iñigo Azkue y Amaia Azpitarte, todos ellos con 25 aportaciones registradas. También se reconoció a Mari Jose Aizpuru, que ha alcanzado las 40 donaciones; así como a Miguel Agirre, Iñaki Xabier Arrieta, Kepa Goenaga, Imanol Goikoetxea, Juan Kruz Izagirre, Aitor Juaristi, Luis Maria Odriozola y Joxe Manuel Zumeta, que han llegado al medio centenar. La lista la completaron Maria Jesus Alberdi y Domi Alonso, con 60 extracciones, y Miguel Mari Mendizabal, que este año ha logrado el hito de las 100 donaciones.

Antes de la entrega de diplomas e insignias, Iñaki Alberdi, de la asociación de donantes de sangre azpeitiarra y la concejala Miren Arrieta expresaron su agradecimiento tanto a los homenajeados como a todas las personas que donan sangre de manera habitual. Recordaron que cada aportación resulta fundamental para garantizar las transfusiones y tratamientos que se llevan a cabo en los hospitales.

Alberdi subrayó además la importancia de donar sangre. Explicó que cada bolsa de sangre se divide en tres componentes —glóbulos rojos, plasma y plaquetas -, lo que permite que una sola extracción pueda beneficiar a tres pacientes diferentes, de ahí el alcance que puede llegar a tener este pequeño gesto.

Tras el acto oficial, donantes y familiares compartieron un aperitivo.