Un total de 19 personas han sido homenajeadas por donar sangre

AzpeitiaUn total de 19 personas han sido homenajeadas por donar sangre
La Asociación de Donantes de Sangre azpeitiarra llevó a cabo el pasado sábado el reparto de diplomas en Sanagustin kulturgunea
Azpeitia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03
La delegación de donantes de sangre de Azpeitia celebró el pasado sábado uno de sus actos más emotivos. Un total de 19 vecinos y ... vecinas fueron homenajeados por haber alcanzado cifras destacadas de donaciones. Aunque no todos pudieron acudir a la reunión, fueron reconocidos tanto por la asociación de donantes como por el ayuntamiento en una cita que quiso poner en valor un gesto que, con discreción, contribuye a salvar vidas.
Entre las personas distinguidas se encontraban Dulce Baltasar, Ander Beobide, Jose Maria Goenaga, Enekoitz Kerejeta, Itziar Zulaika, Iñigo Azkue y Amaia Azpitarte, todos ellos con 25 aportaciones registradas. También se reconoció a Mari Jose Aizpuru, que ha alcanzado las 40 donaciones; así como a Miguel Agirre, Iñaki Xabier Arrieta, Kepa Goenaga, Imanol Goikoetxea, Juan Kruz Izagirre, Aitor Juaristi, Luis Maria Odriozola y Joxe Manuel Zumeta, que han llegado al medio centenar. La lista la completaron Maria Jesus Alberdi y Domi Alonso, con 60 extracciones, y Miguel Mari Mendizabal, que este año ha logrado el hito de las 100 donaciones.
Antes de la entrega de diplomas e insignias, Iñaki Alberdi, de la asociación de donantes de sangre azpeitiarra y la concejala Miren Arrieta expresaron su agradecimiento tanto a los homenajeados como a todas las personas que donan sangre de manera habitual. Recordaron que cada aportación resulta fundamental para garantizar las transfusiones y tratamientos que se llevan a cabo en los hospitales.
Alberdi subrayó además la importancia de donar sangre. Explicó que cada bolsa de sangre se divide en tres componentes —glóbulos rojos, plasma y plaquetas -, lo que permite que una sola extracción pueda beneficiar a tres pacientes diferentes, de ahí el alcance que puede llegar a tener este pequeño gesto.
Tras el acto oficial, donantes y familiares compartieron un aperitivo.
