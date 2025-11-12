Un total de 19 donantes de sangre serán reconocidos este sábado en Azpeitia

E. A. azpeitia. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

La Delegación de Donantes de Sangre azpeitiarra celebrará este sábado 15 de noviembre su tradicional reparto de diplomas e insignias a todos aquellos vecinos y vecinas que hayan donado en más de 25 ocasiones. Serán un total de 19 las personas que serán homenajeadas en el acto que tendrá lugar en Sanagustin, a las 12.00 horas.

La delegación distinguirá a lso donantes según el número de veces que hayan donado. Así. recibirán el diploma por sus 25 donaciones, un total de 7 personas; ocho personas subirán al escenario del cemtro cultutal por su 50 donaciones y una de 40; dos personas recibirán el galardón por haverse acercado a donar en 60 ocasiones mientras que una persona será distinguida por haber donado nada menos que 100 veces.

La delegación de donantes espera celebrar la gala en un ambiente festivo como lo viene realizando anualmente. Tras la entrega de los diplomas, todas las personas asistentes al evento podrán disfrutar de un aperitivo.

Desde la delegación animan a la ciudadanía para que se acerque a donar sangre. La media de donaciones mensuales en Azpeitia es de 60 personas.