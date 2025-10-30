Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estación de Lasao, destino del viaje en tren de vapor. MVF

Azpeitia

La temporada de trenes de vapor finaliza este fin de semana con dos salidas

Se llevarán a cabo a las 12.00 del mediodía, el sábado y el domingo

Eli Aizpuru

AZPEITIA.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Todas aquellas personas que aún no hayan disfrutado del excepcional viaje al pasado en tren de vapor con una inolvidable experiencia de viaje en locomotora desde la estación de Azpeitia a Lasao, podrán aprovechar este fin de semana para hacerlo ya que la temporada 2025 del servicio regular de trenes de vapor se dará por finalizada este domingo, 2 de noviembre.

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación dos trenes de vapor. Ambas salidas serán a las 12.00 del mediodía, tanto el sábado como el domingo, días 1 y 2 de noviembre.

Cambio de horario

Una vez finalizada la temporada 2025 del servicio regular de trenes de vapor, a partir del martes 4 de noviembre se modificará el horario de apertura del Museo, que pasará a ser el siguiente:De martes a sábados abrirá de 10.00 a 13.30 h., y de 15.00 a 18.30 h.; Y los domingos y festivos (excepto lunes), de 10.30 a 14.00 horas.

Por otra parte, los días 6 y 7 de diciembre se ofrecerá el tradicional servicio especial de trenes históricos, ya en la parte final del año.

Completa exposición

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diesel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.

