'Soinu Loturak' toma el relevo de 'Tuba Jaialdia' con varias novedades

Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, Azpeitia volverá a llenarse de música con la celebración del festival 'Soinu Loturak', organizado conjuntamente ... por el Conservatorio Superior de Música de Donostia y Azpeitiko Metal Boskotea. El encuentro, que toma el relevo del tradicional Tuba Jaialdia, se centrará en los instrumentos de viento y busca fortalecer los lazos entre las Escuelas de Música de Gipuzkoa y el Conservatorio, promoviendo la colaboración entre alumnado y profesorado a través de clases, ensayos conjuntos y conciertos abiertos al público.

La programación contará con importantes novedades que la organización ha ido puliendo estos últimos días. De esta forma, han dado a conocer varias sorpresas a lo largo de las sesiones y ensayos que se llevarán a cabo el sábado por la mañana. El concierto principal que ofrecerán por la tarde (19:00) en Soreasu, contará también con la presencia del reconocido músico bergarés Andoni Moñux.

El Festival se clausurá el domingo con el concierto del grupo Bost Brass y que contará con arreglos de Juan Carlos Ribelles. La cita será a las 12.30 horas, en Sanagustin.

Clase magistral de Moñux

El músico bergarés Andoni Moñux, actual tuba solista de la Orquesta Sinfónica Vanemuine (Tartu, Estonia), ofrecerá una clase magistral durante el festival y actuará como solista junto a la banda el sábado por la tarde. Moñux, reciente ganador del concurso internacional de tuba ITEC 2025, cuenta con una destacada trayectoria en orquestas de prestigio internacional.

Exposición de instrumentos

La empresa Gune-music, patrocinador habitual del festival, presentará una exposición especial de instrumentos de viento con las últimas novedades del sector. Los asistentes podrán ver y probar diferentes modelos en el Teatro Soreasu, antes y después del concierto principal.

Servicio de luthería

Durante todo el fin de semana, los participantes dispondrán de un servicio de luthería a cargo de Raúl Puente, reconocido luthier de la empresa WUP. Con amplia experiencia en la reparación y ajuste de instrumentos de viento madera y metal. Puente garantizará que los músicos puedan disfrutar de sus instrumentos en las mejores condiciones.