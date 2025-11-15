Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Empresa Elmubas, en Landeta. E.A.

Azpeitia

Los sindicatos ELA Y LAB se movilizan ante los cinco despidos en Elmubas

E.A.

azpeitia.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

Los sindicatos LAB y ELA han denunciado públicamente cinco despidos producidos en la empresa Elmubas Ibérica S.L. —antigua Piensos Bastida y ubicada en el polígono Landeta de Azpeitia—, que consideran un ataque directo a la libertad sindical y a los derechos de organización de la plantilla.

Según ambas centrales sindicales, la dirección de Elmubas respondió con el despido de cinco trabajadores al inicio del proceso de elecciones sindicales impulsado para lograr representación legal en la empresa. LAB y ELA sostienen que se trata de una medida «injusta» y «antisindical», cuyo objetivo sería frenar la organización de los empleados y mantener las actuales condiciones laborales.

Elmubas cuenta con unos 220 trabajadores y forma parte del grupo inversor Portobello desde 2019. La plantilla está adscrita al Convenio Estatal de Piensos, que, según denuncian los sindicatos, perpetúa la «precariedad laboral». A pesar de ello, critican que la empresa continúa obteniendo beneficios millonarios y repartiendo dividendos, sin dar pasos para mejorar las condiciones laborales.

Además, LAB denuncia que los despidos se enmarcan en una dinámica de presión y amenazas dirigida a generar miedo entre los trabajadores y evitar cualquier intento de organización sindical o negociación interna.

Concentración este martes

Ante esta situación, LAB y ELA han convocado conjuntamente una concentración para denunciar los despidos y exigir su readmisión.

La movilización tendrá lugar el martes 18 de noviembre, a las 13:30 horas, frente a la entrada de la empresa. Ambas organizaciones llaman a participar a sus afiliados, a la plantilla y al conjunto de la comunidad.

