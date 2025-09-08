Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Participantes en la fiesta del domingo.

Azpeitia

«No hemos sentido el apoyo necesario por parte del pueblo de Azpeitia»

Llamados por la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento se reunieron en la plaza el pasado domingo con motivo del Día Internacional Duchenne

Eli Aizpuru

Azpeitia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

La pasada semana, la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento lanzó un llamamiento a la solidaridad, «para, por un día, sentir que no estamos ... solos. Azpeitia y Azkoitia, os necesitamos el domingo en la plaza», decían. El encuentro tuvo lugar este domingo, con motivo del Día Internacional Duchenne, y reunió a familiares y amigos de Iren Reyes y Lucas Chaves, dos niños de Azpeitia y Azkoitia que padecen esta enfermedad. El objetivo era teñir de rojo el centro de la localidad -color que simboliza la lucha contra Duchenne-, pero la cita no tuvo la repercusión esperada.

