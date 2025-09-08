Azpeitia«No hemos sentido el apoyo necesario por parte del pueblo de Azpeitia»
Llamados por la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento se reunieron en la plaza el pasado domingo con motivo del Día Internacional Duchenne
Azpeitia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
La pasada semana, la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento lanzó un llamamiento a la solidaridad, «para, por un día, sentir que no estamos ... solos. Azpeitia y Azkoitia, os necesitamos el domingo en la plaza», decían. El encuentro tuvo lugar este domingo, con motivo del Día Internacional Duchenne, y reunió a familiares y amigos de Iren Reyes y Lucas Chaves, dos niños de Azpeitia y Azkoitia que padecen esta enfermedad. El objetivo era teñir de rojo el centro de la localidad -color que simboliza la lucha contra Duchenne-, pero la cita no tuvo la repercusión esperada.
La reunión no ha tenido el eco esperado. «Sólo vinieron los de casa. No hemos tenido ni el apoyo ni de las instituciones ni del pueblo de Azpeitia», ha señalado Verónica Reyes, miembro de la asociación y madre de Iren.
Pese a ello, la tarde contó con un ambiente festivo con diversas actividades de sensibilización sobre esta enfermedad neuromuscular degenerativa, que cada año arrebata la vida a numerosos jóvenes desde edades tempranas. «Aún no existe una cura —recuerdan desde la asociación—, pero necesitamos más apoyos para garantizar calidad de vida, ocio y diversión a nuestros chicos mientras la investigación sigue avanzando en busca de un remedio definitivo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.