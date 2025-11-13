Sañura, denboraldia amaitzeko

AzpeitiaSañura, denboraldia amaitzeko
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15
Lagun Onak mendi bazkunako haur eta gaztetxoek pasa den igandean egin zuten mendizale elkarteak antolatutako urteko azken irteera. Sañu mendia ezagutzeko aukera izan zuten. Eguraldi ederrarekin, 40 lagunek hartu zuten parte. Azken hilabeteetan herritar ugari gerturatu da Sañura. Asko eta asko Piaspe proiektu eolikoak sortutako jakinminak eraman ditu bertara eta Sañu Bizirik taldeak ere izan du zerikusia. Taldeak, beste hainbat eragilerekin batera leku honetara antolatu du baita ere hurrengo irteera. Izan ere, hilaren 22an, Sañu Bizirik Eguna izendatu dute, Piaspe proiektu eolikoa atzera botatzea lortu izanagatik. Sañura ibilaldia egingo dute estreinako eta ondoren, bazkaria izango da Azoka plazan. Aurrez izena eman beharko da.