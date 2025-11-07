Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

San Tomas eguneko azokan postua jarri nahi dutenek jada egin dezakete eskaera

E. A.

Azpeitia.

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:12

Comenta

San Tomas egunean, abenduaren 21ean, baserriko eta garaiko produktuekin azoka berezia egiten da Azoka Plazan. Barazkiak, fruta, loreak, ogia eta abar egon ohi dira salgai. Halako posturen bat jarri nahi dutenek izena eman behar dute, azaroaren 21a baino lehen. Udaletxean bertan egin behar da eskaera, edo online ere egin daiteke, erregistro ofizialetik.

Edozein zalantza argitzeko Azpeitiko Udaleko Kultura Sailarekin jarri beharko da harremanetan, 943 15 79 68 telefono zenbakira deituta.

