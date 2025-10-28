Habrá reuniones vecinales para preparar los presupuestos a lo largo de noviembre Los representantes municipales llevarán a cabo reuniones vecinales en diferente barrios para conocer las necesidades de la ciudadanía

Eli Aizpuru Azpeitia. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

El Ayuntamiento de Azpeitia, una vez más, elaborará los presupuestos dando espacio a la participación ciudadana. Para ello, organizará reuniones en los barrios y también recogerá aportaciones a través de buzones y vía online. El objetivo es el de ofrecer los mejores servicios públicos posibles y, para ello, el consistorio considera imprescindible conocer las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Por tanto, invita a todos los vecinos y vecinas a participar y realizar sus aportaciones en el proceso de presupuestos participativos. «Los presupuestos son la principal herramienta que marca la dirección del ayuntamiento. A través de ellos se decide qué proyectos se llevarán a cabo, qué servicios se reforzarán y en qué ámbitos se invertirá. Por eso, llegado el momento de empezar a preparar los presupuestos para el próximo año, es muy importante para el Ayuntamiento de Azpeitia conocer cuáles son las prioridades de los vecinos y vecinas», han señalado desde la casa consistorial.

11 reuniones

Azaroak 5 Alde Zaharra. Basazabalen.

Azaroak 5 Oñatz. Elizako lokalean.

Azaroak 5 Lasao. Auzo lokalean.

Azaroak 6 Loiola. Elkartean.

Azaroak 6 Sanjuandegi. Baigera tabernan.

Azaroak 10 Aratz- Erreka. Auzoko tabernan,

Azaroak 11 Elosiaga. Añota sagardotegian.

Azaroak 11 Urrestilla. Jubilatuen lokalean.

Azaroak 12 Matxinbenta. Taberna gaineko lokalean.

Azaroak 12 Nuarbe. Auzo lokalean.

Azaroak 13 Landeta. Kiroldegian.

***Bilera guztiak 19 00etan izango dira.

Han organizado un total de 11 reuniones vecinales: en Aratz Erreka, Loiola, Urrestilla, Matxinbenta, Nuarbe, Lasao, Oñatz, Elosiaga, Landeta, Sanjuandegi y el Casco Viejo.

En dichas asambleas, los concejales se encargarán de informar sobre los trabajos realizados en el barrio durante el último año, además de ofrecer un espacio para hablar de otros temas, preocupaciones o cuestiones de interés.

Todas las reuniones se llevarán a cabo a partir de las 19.00 horas.

Buzones

La totalidad de los vecinos, por su parte, recibirán en sus respectivos domicilios un folleto sobre los presupuestos participativos. Las aportaciones podrán realizarse mediante los buzones que se colocarán en seis puntos del municipio (en el ayuntamiento, piscina, biblioteca, Urrestilla, calle Jose Artetxe y barrio Urbitarte). Estos buzones estarán disponibles hasta el 21 de noviembre.

Todas aquellas personas que lo prefieran también podrán enviar sus propuestas por correo electrónico a través de la siguiente dirección: https://www.azpeitia.eus/kontaktua.