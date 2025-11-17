Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JUAN MARI IBARZABAL (AZPEITIKO ARGAZKI ELKARTEA)

Azpeitia

Reparto de premios fotográficos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

Azpeitiko Argazki Elkartea ha llevado a cabo el acto de reparto de premios a los ganadores de la última edición del Rally Fotográfico de Otoño celebrado el pasado 2 de noviembre. La fotógrafa legazpiarra Gurutze Langarika ha sido galardonada con el primer premio dotado de 150 euros y trofeo. El segundo premio, de 125 euros y trofeo, fue para Carlos Romero, mientras que el tercero recayó en J. Ángel Amutxastegi, con 100 euros y trofeo. El premio a la mejor fotografía local fue para Adiel Zabala mientras que la mejor instantánea del certamen es de Raúl López.

