La quinta edición de Hator Hator Horror Fest volverá a teñir de oscuridad y fantasía el fin de semana

E. A. azpeitia. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:47

El festival Hator Hator Horror Fest volverá a teñir de oscuridad y fantasía el fin de semana con su quinta edición, una cita ya consolidada que combina terror, música y propuestas familiares. En esta ocasión el festival apuesta de nuevo por la gratuidad de las actividades organizadas para disfrute de los amantes del terror.

El sábado arrancará con el Umeen Hator festa, la versión infantil del festival, que llenará la Azoka Plaza de magia y color entre las 12.00 y las 14.30 horas. Los más pequeños podrán disfrutar de un taller de magia, un espectáculo en directo y un rincón de maquillaje que promete transformarles en criaturas fantásticas a lo largo de la mañana,

Será al anochecer cuando el festival muestre su lado más intenso. A partir de las 20.30, Sanagustin kulturgunea se convertirá en un templo del metal gracias a tres bandas estatales con mujeres al frente, cada una aportando su propia personalidad sonora.

La noche la abrirá Diabulus in Musica, formación pamplonesa de referencia en el metal sinfónico, conocida por combinar la agresividad del metal extremo con arreglos orquestales y una voz lírica que aporta dramatismo y belleza.

Tras ellos llegará Ancient Settlers, grupo donostiarra que en pocos años se ha hecho un hueco dentro del metal moderno y del death melódico, con riffs demoledores, bases electrónicas sutiles y un discurso cargado de emoción.

Cerrará la velada Absenci, banda madrileña de rock-metal directo y visceral, que apuesta en su música por la energía, la inmediatez y melodías potentes capaces de encender al público.

Cine de terror

El domingo, el festival se desplazará hacia el terreno del cine con la proyección de varios cortometrajes de terror, prevista para las 18.00. Constará de una selección de un total de diez cortometrajes presentados a la cita. Aunque otras ediciones se celebraban en el teatro Soreasu, este año la muestra se traslada al Sanagustin kulturgunea, donde la atmósfera más íntima y recogida promete potenciar la experiencia de los espectadores.

Hator Hator Horror Fest cerrará así un fin de semana con el objetivo de satisfacer a todos los públicos: desde familias en busca de diversión hasta amantes del metal así como seguidores de este tipo de cine.