Varios de los protagonistas se han reunido recientemente en Garmendipe. Lagun Onak

Azpeitia

Los protagonistas del ascenso del Lagun Onak a Tercera serán homenajeados

El club les dedicará un reconocimiento al cumplirse 50 años de aquella gesta y saltarán al campo antes del encuentro Lagun Onak -Aretxabaleta, este sábado

Eli Aizpuru

Azpeitia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Era la temporada 1974-75. El Lagun Onak jugaba en Regional Preferente. Tras una temporada sensacional (con 20 victorias en los 34 partidos disputados, ... 8 empates y únicamente 6 derrotas), el Lagun Onak lograba terminar la Liga en primera posición. Junto a ellos, se clasificaban para la fase de ascenso los equipos de Mutriku, Aretxabaleta y Tolosa. Al Lagun Onak le tocó disputar aquella primera semifinal contra el Aretxabaleta.

