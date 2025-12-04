Los protagonistas del ascenso del Lagun Onak a Tercera serán homenajeados

Era la temporada 1974-75. El Lagun Onak jugaba en Regional Preferente. Tras una temporada sensacional (con 20 victorias en los 34 partidos disputados, ... 8 empates y únicamente 6 derrotas), el Lagun Onak lograba terminar la Liga en primera posición. Junto a ellos, se clasificaban para la fase de ascenso los equipos de Mutriku, Aretxabaleta y Tolosa. Al Lagun Onak le tocó disputar aquella primera semifinal contra el Aretxabaleta.

Jose Mari Bereziartua, capitán del equipo por aquel entonces, y Martxial Elorza, centrocampista, recuerdan aquellos días —hace ya 50 años— como si fueran ayer mismo. «Jugamos la semifinal frente al Aretxabaleta y ganamos por 2 a 4. En la vuelta, en Garmendipe, volvimos a triunfar (2-1)», recuerdan.

La final se disputó en Tolosa. «Ganamos en Berazubi por 0 a 1, mientras que en Garmendipe hicimos lo mismo, con un resultado de 4-2».

Lo lograron. El Lagun Onak ascendía por vez primera a Tercera División. Fue toda una fiesta. Todo el equipo subió al balcón consistorial «ante una plaza abarrotada», señala Bereziartua.

Era el 25 de mayo de 1975. «Tras una cena, algunos fueron a celebrarlo a Nuarbe. Solía haber un gran ambiente en las fiestas de la Trinidad».

En la temporada siguiente continuaron jugando, eso sí, con la incorporación de nuevos fichajes al equipo, como «los hermanos Moya, un portero del Vitoria, o Aranburu», aseguran, haciendo un esfuerzo por recordar sus nombres, «fueron cuatro o cinco fichajes».

El artífice del ascenso, dicen, fue Pello Iguaran, ya fallecido, mientras que una vez en Tercera «tuvimos como entrenador a Rafael Zelaia, también fallecido», recuerda Elorza. Ambos protagonistas guardan muy buenos recuerdos de aquellas temporadas. «El ambiente era impresionante, Garmendipe se llenaba, venían aficionados de todos los pueblos de alrededor a ver los partidos», dice Bereziartua.

La Tercera División de aquella época tampoco era la de hoy en día. «Íbamos a Madrid en ocho ocasiones», dice Bereziartua. «Aunque no ganamos ningún partido», añade Elorza.

Además de a Madrid, viajaron a Salamanca y otras provincias con motivo del fútbol. Hay un encuentro que ambos jugadores rememoran al unísono: el que disputaron contra el Tenerife en Copa del Rey. «Les ganamos aquí por 1 a 0 con un gol del urrestildarra Jabier Odriozola y allí perdimos por 4 a 0», ríen. «Regresamos con un montón de radios y trastos de Canarias. Entonces todo estaba más barato. Pasamos dos días, era fin de semana, e incluso nos abrieron una tienda para realizar compras».

Cuentan con un sinfín de anécdotas. «¡Quién sabe cuánta costilla comimos en Ordarbide después del entrenamiento!», dice Bereziartua. «No sé si la costilla era buena para jugar al fútbol, pero para nosotros lo era», asegura Elorza, y continúa: «En nuestra época no cuidábamos la alimentación como lo hacen ahora. Nosotros subíamos y bajábamos corriendo de Oñatz, ese era nuestro entrenamiento».

Más tarde, cuentan, «los dos fuimos a jugar al Eibar. Fuimos los que inauguramos la autopista. Solíamos entrenar allí, corriendo de un lado para otro». Eran otros tiempos, asegura el excapitán del Lagun Onak.

Este sábado tendrán la oportunidad de recordar más y más anécdotas.

Lagun Onak de 1975

No todos podrán asistir al reconocimiento, pero todos ellos serán recordados en el pequeño homenaje que les realizará el club. Estos son los nombres de los protagonistas de aquella gesta de 1975: Jose Maria Bereziartua, Patxi Bastida, Santi Custodio, Jose Mari Jauregi, Jabier Odriozola, Jesús Arenas, Rafael Salsamendi, Lucas Ekiolaza, Pedro Etxeberria, Esteban Telleria, Miguel Olaizola, Juan Luis Segurola, Jose Ignacio Azpiazu, Javier Núñez, Lucio Aizpuru, Jose Antonio Odriozola, Iñaki Arrieta, Xabier Nazabal, Jabier Larrañaga, Marcial Elorza y Jabier Azkargorta, fallecido recientemente (asistirá su hermano Iñaki).

Homenaje, a las 17.15

El Lagun Onak disputará casualmente el encuentro de Liga de este sábado en Garmendipe contra el Aretxabaleta, rival del Lagun Onak en las semifinales de hace 50 años. El partido arrancará a las 17.30 horas.

Un cuarto de hora antes, los homenajeados saltarán al campo para recibir un pequeño reconocimiento por parte del club actual, por lo que desde el Lagun animan a los aficionados a acudir a Garmendipe mañana.