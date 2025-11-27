Primeras jornadas sobre bosques y biodiversidad este fin de semana

E. A. AZPEITIA. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

La Azoka plaza azpeitiarra acogerá este fin de semana las primeras Jornadas sobre Bosques y Biodiversidad, organizadas por Lurgaia Fundazioa con la colaboración de Kutxa Fundazioa y Urola Bizirik. Serán los días 29 y 30 de noviembre. El encuentro reunirá a especialistas en ecología, conservación forestal y biodiversidad para abordar los retos actuales de los bosques y compartir experiencias de gestión sostenible.

La programación del sábado 29 de noviembre comenzará a las 9.15 con la apertura de puertas, seguida de la presentación oficial a las 9.30. La primera ponencia llegará a las 10.00, a cargo de Arturo Elosegi (Universidad del País Vasco – EHU), quien abordará 'Basoen egoera Euskal Herrian', un análisis del estado de los bosques en Euskal Herria.

A las 10.45, Oscar Schwendinger (Bioma Forestal) ofrecerá la charla 'Bosques maduros en Euskadi, Navarra y Aragón: hábitat y función', centrada en la importancia ecológica de estos ecosistemas. Tras una pausa para el café a las 11.30, las conferencias continuarán a las 12.00 horas con Unai Sertutxa (EHU), que hablará sobre 'Zuhaitz landaketa eta biodibertsitatea' y las relaciones entre la plantación de árboles y la biodiversidad.

A las 12.45, Phil Martin (Basque Centre for Climate Change – BC3) presentará '¿Qué nos dice la evidencia global sobre la restauración de bosques?', una revisión de los estudios internacionales sobre restauración forestal. Después de la comida, la actividad se retomará a las 16.00, cuando Isa Donoso (BC3) expondrá 'La red del bosque: Restauración con enfoque en interacciones ecológicas'.

La jornada continuará a las 16.45 con David Torralba, naturalista y técnico medioambiental, quien ofrecerá sus 'Notas sobre el futuro de la vegetación ibérica'. Tras un breve descanso, a las 17.00 intervendrá Alfredo Ojanguren (Universidad de Oviedo), con la ponencia 'El problema de los incendios en la Cordillera Cantábrica'. El día finalizará a las 17.45 con una mesa redonda.

El domingo 30 de noviembre, a las 9.30, se realizará un recorrido interpretativo por el paraje Arroyo de Altsolarats, centrado en la observación directa de sistemas forestales de alto valor ecológico.

Inscripción

La organización ha habilitado el correo info@lurgaia.org para gestionar las inscripciones. El precio de la inscripción es de 15 euros , con comida del sábado incluida.