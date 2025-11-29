Odol ateraldiak egingo dira asteazkenean eta herritarrak animatu nahi dituzte

AzpeitiaOdol ateraldiak egingo dira asteazkenean eta herritarrak animatu nahi dituzte
E.A.
azpeitia.
Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:23
Asteazkenean, abenduaren 3an, herritarrek odola ateratzeko aukera izango dute. Odol Emaileen Elkarteak hileroko hitzordua jarri du eta 16:30etik 20:30era izango da odola emateko aukera Elizkaleko Bizi Berri eraikinaren beheko lokalean (Mendizaleen tabernaren aurrean).
Odola eman nahi dutenek aurrez hartu beharko dute hitzordua, Gotatanta.org webgunean edo 943-00 78 84 telefono zenbakira deituta.
Gabonetan odol erreserba jaitsi ez dadin, herritarrei hitzordua hartzeko eta odola ematera animatzeko deia egin diete Azpeitiko Odol Emaileen Elkarteko kideek.