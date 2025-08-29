El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana.

El ... tren de vapor tendrá el siguiente horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao: hoy, sábado, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y mañana, domingo, a las 12.00 horas.

A partir del martes 2 de septiembre, se modificará el horario de apertura de las instalaciones del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren en Azpeitia. El nuevo horario será el siguiente: Laborables (de martes a viernes): de 10.00 a 13.30 horas; y de 15.00 a 18.30 horas; sábados de 10.30 a 14.00 horas, y de 16.00 a 19.30 horas; y domingos y festivos (excepto lunes) de 10.30 a 14.00 horas. Este fin de semana se podrá visitar el museo aún en horario de verano (de 10.30 a 14.00 horas). El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo. Para recibir más información: en el museo, 943.150677, museoa@euskotren.eus o en euskotren.eus.

