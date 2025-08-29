Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana. EUSKOTREN

Azpeitia

El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

A partir del martes, 2 de septiembre, se modificará el horario de apertura de las instalaciones del Museo

Sara Utrera

Sara Utrera

Azpeitia

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana.

El ... tren de vapor tendrá el siguiente horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao: hoy, sábado, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y mañana, domingo, a las 12.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana