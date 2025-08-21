14 menores con distrofia muscular de Duchenne y sus familias subirán a Xoxote este sábado

14 menores con distrofia muscular de Duchenne y sus familias subirán a Xoxote mañana sábado. Se trata de la segunda edición de esta actividad ... organizada por la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento, y al igual que el pasado año, lo harán acompañados por montañeros voluntarios y por distintas asociaciones voluntarias que trabajan de forma altruista por convertir cualquier sendero en accesible.La comitiva estará compuesto por alrededor de 200 personas procedentes de diferentes puntos del estado.

Las niñas y niños que participarán en la excursión del sábado están desde el pasado día 14 en el campamento de verano que han adaptado y denominado DA Duchenne Azpeitia udalekuak, gracias a la iniciativa de las familias con niños y niñas con distrofia muscular de Duchenne. Durante su estancia, hasta el día 24, el grupo ha contado con la atención de sus familiares y con la de especialistas y monitores. Así será también en la segunda salida a Xoxote.

Entre las asociaciones voluntarias se encuentran Senderos Accesibles, VillaNaturalezaSolidaria de Madrid, Pandetrave de León, Arrastrasillas de Cantabria, Montes Solidarios de Vitoria, Ezina ekinez egina de Amurrio, y Marea Urdina.

Senderos Accesibles es una de las empresas que está gestionando y coordinando de manera altruista para que los niños con Duchenne lleguen a la cima con sus sillas Joylett gracias a esta iniciativa. Yosu Vázquez, Tecnico Deportivo de Montaña y miembro de Senderos Accesibles, será el encargado de dar instrucciones a las y los 56 montañeros de Azpeitia y alrededores que se acercarán esta tarde al albergue.

«En el campamento estamos 70 personas. Hoy vendrán más de 40 personas y expertos de fuera, y cerca de 30 se quedarán con nosotros en el albergue a dormir para que podamos salir el sábado todos juntos», ha explicado Verónica Reyes, madre de Iren, un niño azpeitiarra con distrofia muscular de Duchenne, y una de las impulsoras de esta iniciativa. «También contaremos con todoterrenos 4x4 de voluntarios para que podamos subir hasta el punto donde se pone en marcha todo el operativo».

La salida con las niñas y los niños será a las 10.00. Antes, a las 9.00, saldrán los montañeros para subir las sillas hasta el punto de encuentro donde se reunirán todos los participantes de la segunda edición de la subida a Xoxote.