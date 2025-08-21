Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de esta jornada
Primera excursión realizada Xoxote con menores con distrofia muscular de Duchenne, el pasado año. DV

Azpeitia

14 menores con distrofia muscular de Duchenne y sus familias subirán a Xoxote este sábado

El grupo estará compuesto por alrdedor de 200 personas voluntarias

Sara Utrera

Sara Utrera

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31

14 menores con distrofia muscular de Duchenne y sus familias subirán a Xoxote mañana sábado. Se trata de la segunda edición de esta actividad ... organizada por la Asociación Duchenne FM Familias en Movimiento, y al igual que el pasado año, lo harán acompañados por montañeros voluntarios y por distintas asociaciones voluntarias que trabajan de forma altruista por convertir cualquier sendero en accesible.La comitiva estará compuesto por alrededor de 200 personas procedentes de diferentes puntos del estado.

