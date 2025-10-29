Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
27 haur eta gaztek magiaren sekretuak ezagutzeko aukera izan dute Iagomagorekin. KULTURAZ

Azpeitia

Magia amaitu eta zirkuari ateak zabalduko dizkiete Sorginorratzak egitasmoan

Herriko 8 eta 12 urte bitarteko haurrek hitzak josten, irudiarekin jolasten, soinua orrazten eta gorputzetik sortzen dihardute

Eli Aizpuru

Azpeitia

Asteazkena, 29 urria 2025, 20:38

Comenta

Kulturaz kooperatibak -udalaren babesarekin- herriko hiru ikastetxeetako guraso elkarteekin elkarlanean martxan jarritako Sorginorratzak kultur sormen laborategiak aurrera darrai. Hezkuntza ez arautuan, eskolaz kanpoko ordutegian antolatutako tailerrek, gaztetxoen sormena piztea eta herriko kultur sortzaileekin harremana sustatzea dute helburu.

Ikasturtea gorputzaren eremuko tailerrekin hasi zuten, eta lehenengoa, magia, Iago Azkue 'Iagomago' magoaren eskutik izan da. Urriko lau asteetan zehar, 27 haur eta gaztek trikimailuen sekretuak ezagutzeko eta ilusioaren bidez sortzeko aukera izan dute Dinamoa sormen gunean. Jolasa eta esperimentazioa ardatz hartuta, magiak emozioekin eta irudimenarekin duen lotura landu dute, eta amaieran, benetako magoen pareko ikuskizun batekin eman diote bukaera tailerrari.

Orain, zirkuaren txanda da. Ekain Ibarguren 'Ekaintxo pailazoaren' gidaritzapean, gaztetxoek gorputzaren bidezko sorkuntzarekin jarraituko dute. Urriaren 29tik azaroaren 19ra, zirkuaren modalitate ezberdinak ezagutzeko aukera izango dute, hala nola oreka, malabareak, clown lana eta bestelako adierazpen formak.

Sorginorratzak proiektuaren bidez, kultura gazteengana gerturatzea, kultur espazioak eta sortzaileak ezagutaraztea eta gazteen interesa piztea dira helburu nagusiak. Ikasturtea aurrera doan heinean, soinuaren, hitzaren eta irudiaren eremuetako tailerrak iritsiko dira, guztira zortzi diziplina eta 32 saio eskainiz.

Sormenaren haria ez da eten. Magia tailerrak amaitu ostean, zirkuak hartu du orain lekukoa. Sorginorratzak lanean jarraitzen dute 'Esperimentatu, ikasi, sortu, jolastu eta elkarbanatu' lelopean.

Hurrengo tailerrak

Dinamoak eremu desberdinak ditu: Gorputzarena, soinuarena, hitzarena eta irudiarena. Beraz, sorginorratzak egitasmoak eremu horiek guztiak izango ditu ardatz. Gorputzaren eremuko Magia eta Zirku tailerren ostean, gehiago etorriko dira.

Hurrengoak, soinuaren eremuko tailerrak izango dira: Izan DJ da bata. Azaroaren 26tik abenduaren 17ra izango da eta parte-hartzaileek musika nahasketa eta erritmoaren inguruko oinarrizko teknikak landuko dituzte.

Soinu-paisaiak da bestea. Urtarrilaren 7tik urtarrilaren 28ra, eta inguruko soinuak jasoz eta sortuz, entzumen sormenari ateak irekiko dizkiete.

Ondoren, hitzaren eremua izango da protagonista: Ipuinak (otsailaren 4tik martxoaren 4ra) eta Bertsoa jolas (martxoaren 11tik apirilaren 15era), tailerrekin gozatzeko aukera izango da bertan.

Ikasturtea irudiaren eremuko tailerrekin borobilduko dute: Argazki laborategia izango da batetik, apirilaren 22tik maiatzaren 13ra; eta, Arte plastikoak, bestetik (maiatzaren 20tik ekainaren 10era).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Magia amaitu eta zirkuari ateak zabalduko dizkiete Sorginorratzak egitasmoan

Magia amaitu eta zirkuari ateak zabalduko dizkiete Sorginorratzak egitasmoan