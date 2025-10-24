Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Azpeitia

Limpiarán los ríos durante las próximas semanas

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Los operarios de la empresa Txukun Lorazaintza han comenzado la limpieza de los ríos Urola e Ibaider , dentro de una iniciativa del Ayuntamiento para retirar la basura acumulada en los cauces y orillas. El objetivo es preservar el ecosistema fluvial y reducir riesgos de inundación. Las labores se realizarán en 3,5 km del río Urola (entre los caseríos Aldakaitz y Basabe) y 4,2 km del Ibaider (desde Antxieta Txiki hasta su desembocadura en el Urola). La limpieza será manual para minimizar el impacto ambiental. Los residuos se trasladarán a Laien para su clasificación y tratamiento, y el proyecto cuenta con un presupuesto de 15.457 euros, dando continuidad a anteriores campañas municipales de saneamiento fluvial.

Limpiarán los ríos durante las próximas semanas