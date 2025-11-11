Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

La legazpiarra Gurutze Langarika gana el XXXV Rally Fotográfico de Otoño

Un total de 28 personas participaron en la cita celebrada el pasado 2 de noviembre. El reparto de premios se llevará a cabo este jueves, a las 21.00

Eli Aizpuru

Azpeitia.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

La fotógrafa legazpiarra Gurutze Langarika es la ganadora del Rally Fotográfico de Otoño 2025 celebrado el pasado 2 de noviembre en Azpeitia. A la cita acudieron 28 participantes procedentes de diferentes localidades como Arroa, Burlada, Donostia, Durango, Eibar, Idiazabal, Lazkao, Noain, Ordizia, Tolosa, Zestoa y Azpeitia, ocho de ellas mujeres. Durante la jornada, los fotógrafos recorrieron las calles del municipio para captar imágenes relacionadas con las cinco temáticas propuestas por la organización: otoño, salto, dos colores, luz y sombra, y robado.

El jurado, integrado por los miembros de la Asociación Fotográfica de Azpeitia Julen Juaristi, Santi Elias e Iñaki Etxenagusia, analizó todas las imágenes presentadas y otorgará el primer premio a la colección de Langarika, dotado con 150 euros y trofeo.

El segundo premio, de 125 euros y trofeo, será para Carlos Romero, mientras que el tercero recaerá en J. Ángel Amutxastegi, con 100 euros y trofeo.

El reconocimiento al mejor participante local, con 90 euros y trofeo, será para Adiel Zabala. Por su parte, la mejor fotografía del rally ha correspondido a una imagen perteneciente a la colección de Raúl López, galardonada con 60 euros y trofeo.

Entre de premios, mañana

Las colecciones premiadas pueden consultarse en la web de la asociación fotográfica. La entrega de premios y la proyección de los trabajos presentados se celebrarán este jueves, 13 de noviembre, a las 21.00 horas en el local de la Asociación Fotográfica de Azpeitia, situado en Dinamoa Sormen Gunea (Soreasu, primera planta).

