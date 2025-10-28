El Lagun Onak volverá a jugar en casa este domingo tras la última exhibición ante el Zarautz (5-1)

E. A. Azpeitia. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

Tarde redonda en Garmendipe para el Lagun Onak, que se impuso con autoridad al Zarautz (5-1) en un encuentro con dos partes bien diferenciadas.

Los visitantes comenzaron más enchufados y generaron peligro en los primeros 20 minutos, pero el guardameta Jokin mantuvo al equipo en pie con dos buenas intervenciones. A partir de ahí, los de Ribera tomaron el mando y desplegaron su mejor versión.

En el minuto 31, un centro preciso de Unax Odriozola fue rematado de cabeza por Jakes Aranbarri para abrir el marcador. Diez minutos después, Markel Yudego filtró un pase entre líneas que Jon Sorazu convirtió en el 2-0. El Zarautz recortó distancias tras un error defensivo local, pero el Lagun Onak no se descompuso.

La segunda mitad fue un monólogo local. En el 51', se repitió la conexión Odriozola–Aranbarri para el 3-1. Con los cambios, el equipo ganó frescura y encerró al rival. En el 88', Unax Uria provocó un penalti que Jagoba Erdozia transformó con seguridad, y un minuto después, el propio capitán asistió a Markel Yudego para el definitivo 5-1.

Destacó especialmente Jakes Aranbarri, autor de un doblete y protagonista tras haberse lesionado gravemente ante el mismo rival hace dos temporadas.

Victoria convincente del Lagun Onak, que firma minutos de altísimo nivel y ya piensa en su siguiente compromiso, también en Garmendipe. Los locales jugarán el domingo a las 17.00 contra el Pasaia, tercer clasificado, con 14 puntos. El Lagun Onak es séptimo, con 12.

El conjunto femenino del Regional de Honor, por su parte, protagonizó un partido muy disputado y con alternancias en el marcador aunque no logró superar al Irauli Bosteko y tuvo que conformarse con un empate a 3.

El equipo entró muy bien al encuentro, mostrando intensidad y ritmo, y logró adelantarse en el minuto 3 gracias a un gol de falta directa de Lorea Rueda.

Las rivales empataron en el min. 19 tras un córner mal defendido, pero las azpeitiarras reaccionaron y se marcharon al descanso con ventaja (1-2) gracias a un tanto de María Sorazu, también en una acción a balón parado.

En la segunda mitad, el Lagun Onak mantuvo la posesión y el control del juego, aunque volvió a sufrir a balón parado. En el 58', otro córner mal defendido permitió el 2-2. Las del Lagun siguieron insistiendo y, en el 76', Malen Zabala adelantó nuevamente al equipo con un gran disparo (2-3).

Sin embargo, cuando parecía que la victoria estaba en la mano, las rivales igualaron el encuentren en los minutos finales con un gol de falta directa, dejando el marcador definitivo en 3-3.

El primer equipo femenino disputará también el siguiente encuentro en Garmendipe. Será este sábado, a las 11.00, contra el Ostadar que aún no ha estrenado el casillero. Las del lagun Onak son undécimas, con 8 puntos.