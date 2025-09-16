El Lagun Onak se repone de su tropiezo en el estreno de temporada con un contundente triunfo en casa

El Lagun Onak firmó un debut soñado en Garmendipe en el primer partido en casade la temporada , imponiéndose con claridad por 4-0 al ... Alavés C en un encuentro en el que los locales fueron netamente superiores desde el primer minuto.

El choque estuvo marcado por un emotivo gesto previo. Los jugadores del Lagun Onak saltaron al campo con una pancarta y una camiseta firmada por toda la plantilla en apoyo a su compañero Pello Odriozola, lesionado en el último amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad.

En lo futbolístico, el conjunto de Ribera y Saizar no dio opción al rival. La presión alta y la intensidad del Lagun Onak desbordaron al filial albiazul, incapaz de encontrar su juego.

El primer tanto llegó en el minuto 36, cuando Unax Odriozola aprovechó una indecisión entre la zaga y el portero visitante para inaugurar el marcador. Al filo del descanso, en el 45, Markel Ucin ganó la línea de fondo y asistió a Jon Sorazu, que puso el 2-0 con un gol psicológico antes de marcharse a vestuarios.

La segunda parte mantuvo el mismo guión: un Lagun Onak intenso y un Alavés C sin capacidad de reacción. En el minuto 70, Álex Letamendia robó un balón en el área rival, regateó al portero y cedió de nuevo a Sorazu, que anotó el tercero y su doblete particular.

El festival de los azpeitiarras se completó en el 80, cuando Unax Odriozola firmó también su segundo gol para cerrar la goleada (4-0).

Con este triunfo, el Lagun Onak se repone del tropiezo en Gasteiz de la pasada jornada y gana confianza de cara a la visita al Touring en Fanderia, prevista para este sábado.