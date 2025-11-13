El Lagun Onak mira ya desde la segunda posición de la tabla a ritmo de goleada

El Lagun Onak firmó en Zubieta su mejor actuación de la temporada. Los de Ribera y Saizar completaron un partido sobresaliente ante una Real ... C a la que dominaron de principio a fin, logrando su tercera victoria consecutiva y mirando con optimismo a la parte alta de la tabla.

El encuentro comenzó con sobresalto para los azpeitiarras. En el minuto 5, un despeje desafortunado de Aritz Amebar terminó dentro de la portería defendida por Bastida. Gol en propia puerta y 1-0 para la Real C. El guion parecía torcerse pronto, pero el Lagun no perdió el pulso al partido.

Lejos de venirse abajo, el Lagun Onak tomó el control del juego. Mantuvo la posesión, ganó los duelos y apenas dejó acercarse al área al conjunto donostiarra.

La acción que cambió el choque llegó en el minuto 25. El guardameta local dudó en la frontal y Jon Sorazu, atento, le robó el balón para forzar un penalti y la expulsión del portero realista. Unax Odriozola asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros: 1-1 y la Real C con diez. A partir de ahí, comenzó el recital del Lagun.

Tras el descanso, el dominio visitante fue total. En el minuto 60, el propio Jon Sorazu —el más destacado del partido— culminó su gran actuación con un zurdazo ajustado al palo largo para dar la vuelta al marcador (1-2).

Apenas tres minutos después, en el 63, Jagoba Erdozia, recién ingresado al terreno de juego, aprovechó su primera oportunidad para firmar el tercero. El Lagun jugaba cómodo, con fluidez, haciendo daño por dentro y por fuera ante una Real C incapaz de reaccionar.

El 1-4 definitivo llegó en el min.75. Unax Odriozola repitió como goleador, confirmando el dominio visitante. El Lagun pudo incluso aumentar la renta, con dos o tres ocasiones claras más.

Gran triunfo de los azpeitiarras ante uno de los rivales más potentes de la categoría.

Cantera en auge

Además, el equipo titular contó con seis jugadores de Azpeitia y uno de Zestoa, símbolo del buen momento de la cantera.

El Lagun Onak mira hacia arriba y se posiciona en la segunda plaza de la tabla, por detrás del Portugalete a la espera del encuentro que jugará contra el Santurtzi - decimocuarto en la clasificación- este domingo, a las 17.00.

Derrota del Lagun femenino

Por su parte, en la liga F, el Lagun Onak perdió por 2-1 frente al Urola. Tras ocho jornadas disputadas, las azpeitiarras son duodécimas con 11 puntos. El domingo jugarán en Garmendipe contra el Landetxa, a partir de las 15.30 horas.