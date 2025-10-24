Azpeitia'Karmele', 'April' eta 'Heidi'. Katamotzaren erreskatea' filmak, Baztartxo antzokian
E. A.
AZPEITIA.
Ostirala, 24 urria 2025, 20:59
'Karmele', 'Heidi. Katamotzaren erreskatea' eta 'April' filmak emango dituzte gaurtik, larunbatetik, asteartera bitartean, Baztartxo antzokian. Larunbatean eta igandean, iluntzeko 19:30ean eskainiko dute 'Karmele' filma, eta astelehenean, ikuslearen egunean, 20:00etan. Haurrentzako emanaldian, igandeko arratsaldeko 17:00etan, ikusi ahal izango da 'Heidi. Katamotzaren erreskatea' filma. Zinetogram taldeak antolatuta, bestalde, 'April' filma ikusi ahal izango da zineforum saioan, asteartean, 20:00etatik aurrera.