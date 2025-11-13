Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Izen-emateak itxita, gaur egingo da Domusa Teknik lasterketetako zozketa

E. A.

Azpeitia.

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15

Comenta

Domusa Teknik lasterketetako izen-emateak zabalik izan dira azaroaren 11ra bitartean. Behin aukera hau itxita, gaur, ostirala, egingo da dortsalen zozketa. Udaletxeko pleno aretoan izango da ekitaldia, arratsaldeko 18:30ean. Jendearentzat irekia izango da eta zuzenean jarraitu ahal izango da Youtube plataformaren bitartez.

Antolakuntzak adierazi duenez, udaletxeko ordezkariak ere bertan izango dira zozketa gainbegiratzen eta «gardentasuna bermatzen».

Ia 2.000 lagunek eman dute izena Domusa Teknik probetarako. 816 pertsonak Domusa Teknik 40 MLK probarako eta horietatik 550 lagunek eskuratu ahal izango dute dortsala. Bestalde, 1.108 pertsonek eman dute izena 15 MLK probarako (850 gizonezkok eta 258 emakumezkok). Horietatik 200 dortsal izango dira mutilen-tzat eta beste 200, neskentzat.

Partehartzaileen zerrendak www.domusateknik40mlk. com webgunean izango dira ikusgai. Datorren maiatzaren 9an izango dira Domusa Teknik 40 MLK eta 15 MLK probak, Lasterketa luzean bosgarren edizioa jokatuko da eta motzaren hirugarrena izango da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Izen-emateak itxita, gaur egingo da Domusa Teknik lasterketetako zozketa