Iren Reyes compite este fin de semana en Madrid con el Kemen Power Chair

El sueño de Iren Reyes, un joven azpeitiarra afectado de distrofia muscular Duchenne, comezó a fraguarse en abril de este año cuando su madre, Verónica ... Reyes, organizó un encuentro de Powerchair o fútbol en sillas motorizadas para que su hijo pudiera disfrutar de su deporte favorito. Y lo logró. Para mayo Iren formaba parte del club deportivo Kemen, con sede en Donostia y centrado en personas con discapacidad, que decidió dar el paso y formar su primer equipo de Powerchair. «En el club no contaban con una alineación de estas características y han apostado por ello, lo que nos tiene muy ilusionados», aseguraba entonces Verónica.

El 14 de junio llevaron a cabo su primer torneo, un triangular en el polideportivo Bentaberri de Donostia, donde el equipo Kemen fue presentado oficialmente.

Tras comenzar a jugar al fútbol con el equipo Kemen, ha viajado a Madrid para disputar varias jornadas de la Liga ACPFE de Segunda División. Desde que se incorporó al conjunto donostiarra, el fútbol en silla de ruedas motorizada ha ido ganando protagonismo en la vida de Iren, y ahora tendrá la oportunidad de competir a nivel estatal.

Cuatro partidos

Contarán con un intenso fin de semana donde se medirán al Pedrajas, Barcelona o los Tiburones. Hoy, domingo, tendrán que enfrentarse al combinado de Portugal, que pondrá el broche final a su participación en la cita madrileña.