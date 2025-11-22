Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iren Reyes, en el centro de la imagen, compite en la Segunda División de la liga estatal de Powechair. V.R.
Azpeitia

Iren Reyes compite este fin de semana en Madrid con el Kemen Power Chair

El equipo donostiarra de fútbol en silla motorizada al que pertenece el joven azpeitiarra juega en la Segunda División de la Liga estatal

Eli Aizpuru

Azpeitia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El sueño de Iren Reyes, un joven azpeitiarra afectado de distrofia muscular Duchenne, comezó a fraguarse en abril de este año cuando su madre, Verónica ... Reyes, organizó un encuentro de Powerchair o fútbol en sillas motorizadas para que su hijo pudiera disfrutar de su deporte favorito. Y lo logró. Para mayo Iren formaba parte del club deportivo Kemen, con sede en Donostia y centrado en personas con discapacidad, que decidió dar el paso y formar su primer equipo de Powerchair. «En el club no contaban con una alineación de estas características y han apostado por ello, lo que nos tiene muy ilusionados», aseguraba entonces Verónica.

