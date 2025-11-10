Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Azpeitia

Iraurgin aparkatu ahal izango da gauez Etxe-Alaiko obrek irauten duten bitartean

E. A.

Azpeitia.

Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:36

Comenta

Azpeitiko Udalak hasi ditu Etxe Alaiko bigarren faseko lanak. Lanek irauten duten bitartean -zenbait aparkaleku ez direnez erabilgarri egongo-, Iraurgi ikastetxean aparkatu ahal izango da 19:00etatik 08:00etara. Gaur egun, Iraurgi ikastetxea irekita egoten da gauetan aparkatzeko, Santutxotik sartuta. Etxe Alaiko lanek iraun bitartean, goiko aldean ere aparkatu ahal izango da gauez.

Hiru fasetan banatu dira Etxe Alai auzoa berrurbanizatzeko lanak. Urte hasieran amaitu ziren lehen faseko lanak, 4 eta 9 zenbakien arteko atzeko aldera ematen duen zatikoak, eta aste honetan hasi dira bigarren fasekoak. Kale bat goragoko eremua hartzen du fase berriak; hau da, 4 eta 9 zenbakien arteko aurreko aldea. Azpiegiturak berrituko ditu udalak (espaloiak, eskailerak, saneamendua...). 314.700 euroko inbertsioa egingo du, eta Art Eraikuntzak enpresari esleitu zaio obra.

Aurreikuspenen arabera, bi hilabete eta erdi beharko dituzte lanak bukatzeko.

Auzoa berrurbanizatzeko hirugarren fasea ere «epe laburrean» aterako dela lizitaziora aurreratu du udalak, eta datorren urtean gauzatuko dituzte lanak.

Azkenaldian obrak egin dira herriko beste zenbait puntutan eta jada amaituta aude,Arana kaleko 9 eta 17 zenbakien arteko espaloia berritzeko lanak, esaterako. Euskal Herria auzoko bidegorria Azpeititik Azkoitira doan bidegorriarekin lotzeko obrak ere bukatu dituzte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iraurgin aparkatu ahal izango da gauez Etxe-Alaiko obrek irauten duten bitartean